Lacci d’acciaio in campagna per catturare cervi e cinghiali: bracconiere denunciato a Sarroch

Aveva sistemato trappole in campagne per catturare cervi e cinghiali. Denunciato un bracconiere. La Stazione Forestale di Pula ha denuncia una persona e sequestrato strumenti di cattura illecita. All’interno del Parco Regionale di Gutturu Mannu, in località Is Canargius nelle campagne di Sarroch, il personale della stazione Forestale di Pula ha sorpreso una persona intenta ad armare lacci d’acciaio per la cattura di cervi e cinghiali.

Per invitare la selvaggina ad indirizzarsi verso lo strumento di cattura l’uomo, già noto per reati venatori, era intento a posizionare delle esche alimentari.

Viste le circostanza e la flagranza di reato, il reparto ha proceduto alla denuncia per bracconaggio in area parco e con strumenti non consentiti, oltre al sequestro degli strumenti di cattura.

L’operazione si inquadra nell’attività di controllo del territorio operata quotidianamente dal personale del Corpo Forestale che permette così di contrastare comportamenti illeciti a tutela della legalità e della biodiversità.