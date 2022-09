L’abbraccio dei sardi ai turisti derubati a Porto Pino: “Ci hanno invitato a pranzo e offerto soldi”

“I sardi? Ci hanno aiutato tantissimo, li ringraziamo”. Irene Bissoli e Andrea Cardolini, entrambi di Verona, sono passati, in meno di 24 ore, dalla rabbia alla felicità: in vacanza a Porto Pino, il loro van è stato saccheggiato. I ladri hanno portato via tutto, compresi i vestiti della coppia ( Qui la notizia). Danni ingenti al mezzo e tanti altri giorni da trascorrere in Sardegna senza nessun tipo di aiuto e nemmeno una maglietta di ricambio, questa è stata la prospettiva iniziale per la giovane coppia, lei studentessa 24 enne e lui, di un anno più grande, autista di ambulanze. Poi, è bastato un post scritto su Facebook da Irene e la notizia su Casteddu Online per mettere in moto la macchina della solidarietà: “E della generosità”, spiega la giovane. “Abbiamo portato il van da un meccanico di Carbonia e ci ha fatto un bello sconto, ci ha riparato i portelloni e i vetri. In tanti ci hanno contattato per offrirci soldi e ospitalità. Ieri notte siamo stati in un hotel, ci siamo potuti lavare, oggi siamo nuovamente nel nostro van”. Non serba rancore contro il popolo sardo, la coppia: “Per il mio ragazzo era la prima volta nella vostra isola, per me già la seconda: torneremo assolutamente in vacanza qui, i ladri ci sono dappertutto”.