La volpe di Porto Giunco diventa star del web. “Non dategli però da mangiare: ignoratela e le farete il dono più prezioso” raccomandano le Guardie Ambientali Sardegna. Tante immagini e racconti si susseguono in queste ore, soprattutto nei social, riguardo al bellissimo esemplare che, quasi senza timore, si fa immortalare con scatti e riprese video da tante persone che seguono e ammirano ogni sua mossa nella spiaggia di Villasimius. Alcune preziose e importanti precisazioni vengono raccomandate dalle Guardie Ambientali per il bene di questa specie animale.

“Ci arrivano segnalazioni di persone che danno da mangiare alla volpe che si aggira tra le dune di Porto Giunco, splendida spiaggia di Villasimius. Non date da mangiare alle volpi selvatiche. Proprio per il rispetto e la tutela verso tutte le specie animali bisogna capire che dare cibo ad un animale selvatico metterà in pericolo quell’animale stesso.

Molti pensano – specificano gli esperti – “se si avvicina vuol dire che è socievole con le persone…e poi wow che bella da vicino! Oppure “Poverina sarà quasi morta di fame se si avvicina così tanto, chissà magari vuole essere anche coccolata” Sbagliato. Loro cercano solo cibo facile, sono onnivori quindi tutto va bene e così si mettono nei guai.

Ci sono molti video online di volpi che mangiano merendine, si avvicinano ai turisti e poi li “mordono” per attirare la loro attenzione abituate a ricevere qualcosa da mangiare, perché identificano l’uomo come “distributore” di cibo proprio perché qualcuno gli aveva già dato da mangiare in precedenza, basterebbe anche una sola persona, affinché una volpe nella sua furbizia, furtivitá ed impulsivitá ritentasse il colpaccio con altri bipedi e purtroppo non tutti la pensano allo stesso modo e rischierebbe una brutta fine! Le volpi selvatiche non vanno avvicinate ed è proprio per la loro sicurezza e salvezza.

Se incontrate una volpe in passeggiata, se gironzola nel vostro giardino, ovunque sia, mettete “le mani in tasca” e tirate avanti , ignoratela e le farete il dono più prezioso, sono ottime cacciatrici e sanno procurarsi il cibo da sole.

Non facciamo lo sbaglio credendo di aiutarle perché rischieremo di togliere il loro istinto naturale”.