“La voce di Monserrato” compie un anno: il gruppo Fb delle opinioni libere spopola in una città sempre più viva

Il gruppo Facebook “La Voce di Monserrato” nasce il 20 maggio 2019, da un gruppo di amici Cristiano Meloni, Antonio Vacca, Fabrizio Serra e Walter Marras.” L’idea nasce dall’esigenza di offrire uno spazio libero a tutte le persone che vogliono confrontarsi, spesso e volentieri con idee divergenti, sui temi importanti della nostra Città, ma anche per garantire uno spazio virtuale, dove le persone possono incontrarsi, scambiarsi informazioni e anche perché no, soprattutto in questo periodo di restrizioni sociali, condividere i propri stati d’animo e approfittarne per rassicurarsi l’uno con l’altro. Bisogna essere chiari ed onesti il 50% degli amministratori, hanno ideato “La Voce di Monserrato” perché sono stati bannati dagli altri gruppi facebook solo per aver espresso pareri contrari, ma sempre in maniera educata e corretta”.

Educazione e rispetto sono le uniche caratteristiche necessarie per poter far parte del nostro gruppo. Non badiamo a nessuno schieramento politico, religioso, sessuale, ma il rispetto è la base, anche se si tratta di uno spazio virtuale. Attualmente abbiamo quasi 2100 iscritti, le tematiche quotidiane hanno una forbice di commenti che vanno dal buongiorno mattutino, agli annunci di smarrimento, alle richieste di consulenze per compilare i moduli per richiedere i contributi di sostegno alle famiglie. Grazie ai commenti e alla successiva solidarietà tra i componenti del gruppo, abbiamo aiutato in silenzio i nuclei famigliari più bisognosi fornendo beni di prima necessità, dispositivi di sicurezza e anche sostegno psicologico a chi spesso disperato si è rivolto a noi. “Certo non mancano le critiche all’attuale amministrazione, ma è la legge per chi si espone politicamente ed è sempre sotto la lente delle persone, una lente che cerchiamo sempre di tenere obiettiva, ma limpida per vigilare su chiunque avrà ruoli importanti sulla nostra Città. Il nostro obiettivo è quello di crescere sempre più come pagina, perché il confronto con gli altri è più importante di tutto e solo dal confronto, quello reale non quello di chi vuole darvi ragione per forza, può nascere qualcosa di nuovo”.