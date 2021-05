“La Voce di Monserrato” compie due anni: il piccolo miracolo social per dibattere su Pauli

Era il 22 maggio del 2019 quando, in piena campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale cittadino, quattro amici che abitano a Monserrato, Cristiano Meloni, Antonio Vacca, Walter Marras e Fabrizio Serra, decisero di dar vita ad una pagina che fino a quel momento sui social non esisteva. Una pagina dedicata ai monserratini doc e quelli “forestieri”, agli emigrati paulesi e ai discendenti, e ai semplici simpatizzanti: l’idea era quella di unirli virtualmente in un unica piazza – virtuale – dove chiunque potesse intervenire per dire la propria. Vista inizialmente – ed erroneamente – come semplice cassa di risonanza politica, il gruppo è cresciuto con il contributo fattivo di tutti gli iscritti. Il nome “La Voce di Monserrato” nacque in modo quasi automatico, e in poco tempo iniziò a raccogliere i propri iscritti. Oggi La Voce compie 2 anni, e ha superato oltre i 7.600 iscritti. “Un grande successo – commentano i quattro amministratori della pagina – soprattutto perchè abbiamo dovuto superare le resistenze di chi pensava fossimo solamente un capriccio”. La verità è che oggi “La Voce” contribuisce e non poco alla vita della Comunità monserratina. Richieste di aiuto, segnalazioni, informazioni, cronaca, necrologi e anche critiche. Tutte senza filtri, ma sempre nel limite del rispetto e dell’educazione. “Siamo consapevoli – proseguono gli admin – che un potentissimo strumento come Facebook e i social in generale rappresentino un rischio per ciò che si scrive e per come lo si scrive. Per questo cerchiamo di prestare attenzione a tutto, ma è davvero importante il contributo di tutti. Senza gli iscritti questo gruppo non ci sarebbe”. I festeggiamenti per i due anni della “Voce di Monserrato” inizieranno subito: il primo compleanno il gruppo fece produrre la mascherina con l’effige stampata, mentre per questo 2021 è pronta la maglia celebrativa. “Vogliamo ringraziare tutti – hanno concluso – perchè oggi “La Voce di Monserrato” è una importante e autorevole fonte della nostra Comunità, al punto che viene citata nei Consigli Comunali ed è stata ricopiata anche per Selargius, pagina con la quale abbiamo creato un gemellaggio”.