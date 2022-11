La vittoria di Arame, dal Senegal a Capoterra con 3 figli: “Da oggi sono tutti cittadini italiani”

Ha lasciato il Senegal nel lontano 2006, attraversando il mare per arrivare in Italia, quel mondo occidentale tanto agognato da chi vive nel continente più povero del mondo. E Arame Dia, dopo il suo arrivo in Sardegna nel 2014, si è stabilizzata con la sua famiglia a Capoterra, crescendo tre splendidi figli e lavorando, ogni giorno, per continuare quel “sogno” che, oggi, è diventato realtà. Dopo tanti fogli, uffici e burocrazia, ha vinto la sua battaglia più grande. A raccontarla è il sindaco Beniamino Garau, che ha incontrato la donna e i suoi parenti: “Una bella storia di accoglienza e di integrazione quella di Arame Dia, assistente agli anziani e madre di tre splendidi figli, residente a Poggio dei Pini. In Italia dal 2006, nel 2010 arriva in Sardegna e nel 2014 si stabilizza con la sua famiglia a Capoterra. Qui”, spiega Garau, ha trovato la sua casa, la sua comunità”.

“Oggi, con orgoglio, tutta la sua famiglia diventa a tutti gli effetti cittadina italiana e di Capoterra”,