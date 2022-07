“La vergogna delle indennità a Cagliari: si beccano pure gli arretrati grazie a 500 mila euro della Regione”

Esplode la polemica sul raddoppio dell’indennità della giunta comunale. La denuncia è di Valerio Piga, dei Difensori della Natura, blogger che da tempo ha messo nel mirino della propria attività l’esecutivo del primo cittadino cagliaritano. Stavolta l’attacco è sulle indennità, praticamente raddoppiate per sindaco, giunta e presidente del consiglio comunale. Il Governo Draghi ha aumentato le paghe degli amministratori comunali in tutta Italia. In Sardegna, regione a statuto speciale, ci ha pensato la Regione a varare il provvedimento per far partire gli aumenti agli amministratori comunali isolani, finanziando l’operazione con 500 mila euro. Lo stanziamento però non garantiva l’intera cifra che il primo cittadino cagliaritano e i suoi assessori avrebbero potuto raggiungere (13 mila euro lordi mensili, come il presidente Solinas). E Truzzu ha scelto di non usare il denaro del Comune per coprire la parte mancante e si è fermato così a 11 mila euro lordi, raddoppiando comunque la somma percepita fino al 2021.

“Il sindaco incasserà ogni mese oltre 11mila euro, il vicesindaco ne guadagnerà 8.318,48 euro, gli assessori ed il presidente del Consiglio 6.654,78 (tutte cifre lorde, ndr). La cosa sconcertante che gli aumenti sono scattati già da gennaio 2022, quindi agli interessati verranno pagati anche tutti gli arretrati”, denuncia Piga, “vorrei ricordare che la Sardegna come regione autonoma era esclusa ma immediato è scattato l’intervento “riparatorio” della Regione, che ha stanziato la cifra necessaria per garantire che anche i sindaci della Sardegna potessero godere degli aumenti previsti. Trovo che tutto ciò sia una vergogna assoluta che i governanti della nostra città che vanta neanche 150 mila abitanti ricevano uno stipendio così alto. Ma poi, parliamoci chiaro, questa Giunta di destra che mal(governa) la città se lo merita?”