 La valorizzazione de Sa Panada Oschirese. Uno strumento di sviluppo del territorio” 

parlare di ripieno. Occorre capire se tutto questo ripieno abbia oggi un valore traducibile in

ricchezza per chi produce e diffonde sa panada. Ê fondamentale per definire lo stato di salute di un

prodotto studiare come questo enorme patrimonio con cui viaggia riesca a tradursi in valore

apprezzabile dal mercato. Certamente molto dipende dai produttori e da come sono organizzati. Ed

è per questo, afferma Matta, che tra opportunità e rischi sabato si discuterà con i protagonisti perchè

possano lavorare insieme ad un marchio di tutela anche per la panada oschirese, che possa tutelare