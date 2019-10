“La Turchia vuole far rinascere l’Isis”. Parla la comandante curda

La Turchia fa parte della Nato. La Nato deve fermare la Turchia. Se non lo farà diventerà complice di quello che succederà”. In un’intervista al quotidiano La Stampa. Nessrin Abdalla, 38 anni, comandante curda dell’Unità di protezione popolare delle donne dell’Ypg che raccoglie 8.000 donne e sua portavoce, ed è anche componente del Consiglio della Sdf che coalizza tutte le forze per la Siria Democratica dal 2015, racconta che la sua preoccupazione principale sul conflitto della Turchia contro i curdi è che “la Turchia incoraggia l’Isis”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT