La tristezza di Radio Taxi 4 Mori a Cagliari: arriva il volo da Roma, nessun taxi in aeroporto

“Attenda, prego”, sembra essere diventato lo slogan di Radio Taxi 4 Mori a Cagliari. Ieri notte, aeroporto di Elmas, ore 23,20: arriva l’ultimo volo da Roma con centinaia di cagliaritani misti a turisti, nessun taxi disponibile. Il vuoto assoluto. Il fallimento di un mezzo di trasporto che sta diventando imbarazzante: altro che città turistica, con gli automobilisti intrappolati dai cantieri truzziani ottenere un taxi è come giocare un terno al lotto. Sandro, un lettore di Casteddu Online, ci racconta di avere cercato un taxi chiamando il numero di Radio Taxi 4 Mori anche oggi alle 14, in orario di punta, ma inutilmente. Si è poi rivolto alla società concorrente (che però ha poche auto) ricevendo il taxi in 5 minuti.

Ma la situazione è sconsolante: i tassisti in città sono semi introvabili, la notte risponde una centralinista di Palermo che spesso non conosce le vie, e che comunque poco può fare se non ci sono vetture a disposizione. E come documentato più volte da Casteddu Online, la notte nei ristoranti (weekend compresi) in tanti che non hanno un’auto rimangono appiedati, disabili compresi. E adesso sono tanti i nostri lettori che ci scrivono: “Adesso basta, stop al numero chiuso dei taxi fantasma a Cagliari: vogliamo Uber, anche perchè i prezzi sono troppo alti”.

