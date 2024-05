La triste storia di Filippo: si opera per dimagrire e muore a soli 19 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Filippo, originario di Roma, aveva solo 19 anni e voleva ridurre il suo peso, arrivato a 160 kg. Per questo, lo scorso 21 aprile si è sottoposto ad un intervento di riduzione dello stomaco in una Clinica di Arezzo. Filippo aveva scelto la clinica Toscana perché lì opera un chirurgo romano particolarmente bravo in interventi di chirurgia bariatrica. Ma i suoi sogni si sono spezzati pochi giorni dopo l’intervento, quando ha cominciato a stare male con forti fitte allo stomaco, e Filippo se ne è andato per sempre dopo un breve ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, poiché le sue condizioni erano già troppo gravi. Sull’accaduto è stata ora aperta un’inchiesta da parte della Procura di Roma per omicidio colposo, e domani il 19 enne sarà sottoposto ad autopsia. A denunciare é stato il padre di Filippo, che vuole capire cosa sia potuto succedere a suo figlio da portarlo alla morte.