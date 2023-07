La tragedia di Serena, morta a 8 anni per una caduta dal motorino

A Gragnano, vicino Napoli, una bimba di soli 8 anni, Serena, è morta in un incidente stradale. La dinamica, però, non è chiara alla Procura di Torre Annunziata che ha deciso di aprire un fascicolo in merito all’accaduto perché risulta tutto molto “poco chiaro”. La bimba, nella serata di ieri attorno alle 20 e 30, sarebbe caduta da uno scooter ma non è noto chi lo stesse guidando. Secondo quanto riportato da “Il Corriere della sera” la piccola si trovava in compagnia di una conoscente di famiglia, ma non è stato ancora confermato. Serena, nell’impatto, ha riportato un trauma cranico che, nella mattina di oggi, ha portato alla morte della piccola all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove era stata ricoverata e operata d’ urgenza nella notte.

La tragedia è accaduta vicino al negozio di abbigliamento dei genitori della piccola Serena, nel centro di Gragnano.