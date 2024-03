La tragedia di Pasqua: 63enne muore strangolato da un cavo mentre fa kitesurf

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nella mattina di Pasqua a Vieste, in Puglia. Un uomo di 63 anni, Franco Carlucci, è morto strangolato dal cavo del Kite mentre praticava kitesurf con degli amici. Il 63enne si trovava sul Gargano in vacanza e ne ha voluto approfittare per fare uno sport che pratica a già da tempo e di cui era appassionato. È probabile che la vittima sia caduta in acqua e lo stesso cavo del kite lo abbia strangolato, uccidendolo sul colpo. Secondo quanto raccontato da La stampa circa l’episodio, quindi, i tempestivi soccorsi nulla hanno potuto per salvargli la vita. Ci saranno delle indagini per capire con esattezza cosa sia accaduto, ma ciò che è certo è il dolore degli amici che non riescono a capacitarsi di una simile disgrazia.