La tragedia di Marco, 17 anni, travolto e ucciso da un’auto mentre andava in bici con lo zaino pieno di libri

Marco, 17 anni, travolto e ucciso da un’auto mentre andava in bici con lo zaino pieno di libri. L’incidente è avvenuto nei pressi di Modena. La vittima è un ragazzino di appena 17 anni, Marco Salmi, residente proprio poco lontano dal luogo dell’incidente.

Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, “la tragedia è accaduta ieri mattina intorno alle 7,10. In quel momento cominciava ad albeggiare, le prime luci del mattino cercavano di rompere il muro di nebbia che attanaglia la città in questi giorni. La ricostruzione di questa ennesima tragedia della strada è ora nelle mani della polizia municipale, accorsa immediatamente sul posto. Gli agenti stanno valutando con attenzione ogni dettaglio di questa enorme tragedia della strada. Da una prima ricostruzione pare che il giovane stesse attraversando via Morane in sella alla sua bici, nei pressi delle strisce pedonali dal lato di via Arquà, la strada che conduce all’Hesperia Hospital, in direzione di via Brescia, dall’altro lato di via Morane. In quel momento è sopraggiunta una Opel Corsa condotta da un uomo di circa 50 anni, residente sempre in zona, che viaggiava verso il centro città. L’automobilista, per cause ancora da verificare, non è riuscito ad evitare l’impatto con la bicicletta del giovane”.

