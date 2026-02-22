Giorni fatti di attese, lacrime e speranze per la madre di Luciano Capasso e la sua famiglia. Il giovane partenopeo è stato ritrovato senza vita questa mattina sulle montagne intorno a Sankt Moritz. A dare la tristissima notizia la madre Raffaella Grande e il legale della famiglia, Sergio Pisani.

Il giovane, che lavorava in Svizzera come autista in un albergo, era uscito per un’escursione 5 giorni fa.

Stando a quanto ricostruito dalle autorità svizzere, Luciano sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve. Purtroppo il meteo ha reso estremamente difficoltose le ricerche proprio a causa della neve. Questa mattina, il tragico ritrovamento.

«Non era uno sprovveduto – spiega il legale Pisani – anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme. Avevamo una geolocalizzazione precisa ma il mal tempo non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo: vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore”.

La Farnesina è al lavoro con il Consolato di Zurigo per un rimpatrio immediato del 25enne.