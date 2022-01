La tragedia del sabato sera: 17enne strangolato con un laccio, ucciso per gelosia da un 21enne. Ci sarebbe una ragazza contesa dietro l’assurdo fatto di cronaca avvenuto a Trieste. Robert Trajkovic, 17 anni, di origini serbe, è stato trovato senza vita in un ostello, ieri pomeriggio. Come racconta il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale, sarebbe stato strangolato per gelosia da un 21enne, fermato dai carabinieri del comando provinciale dopo un’indagine lampo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra verdì e sabato. Il ragazzo ha confessato. Avrebbe usato un laccio. È stato fermato per omicidio volontario, si trova in carcere.il movente sarebbe da ricercare nella gelosia. Lo ha confermato agli investigatori una ragazza, rintracciata e sentita dagli inquirenti. La giovane ha parlato di un acceso diverbio che si è verificato nel pomeriggio di ieri.