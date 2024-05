La storia di Stai raccontata in tre episodi per sensibilizzare le istituzioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un’idea nata da Luca Meloni, il designer serramannese diventato famoso con i “Disegni di Bidda” in collaborazione con un team di professionisti e “Spazio It Comunication” che hanno realizzato immagini e riprese dei luoghi più caratteristici del luogo che nacque come stazione ferroviaria e che, per permettere ai lavoratori di sostare senza dover percorrere decine di chilometri ogni giorno, furono costruiti edifici e strutture caratteristiche del tempo. Fredde e ben delineate, il periodo storico è quello dei primi decenni del 1900, molte delle quali sono state abbandonate nel tempo, custodendo, però tutto il sacrificio di chi, con pochi mezzi e segnato dalle malattie dell’epoca come la malaria, realizzò con cura e precisione. “Un turismo alternativo” ha espresso Meloni, per valorizzare il territorio ancora abitato da numerose famiglie dedite all’agricoltura e all’allevamento e alle generazioni di chi, dal Nord Italia, giunse sino a quell’angolo remoto del Medio Campidano. Una bonifica incisiva e poi, pian piano, la realizzazione della stazione ferroviaria, oggi chiusa, ma per la quale transitano i convogli da e per Cagliari. “Dalla bonifica alla seconda guerra mondiale, un luogo poco accogliente in origine, è come se avessimo a disposizione una macchina del tempo” spiega il conduttore Ivan Tonini “attraverseremo i periodi dal dopoguerra a oggi grazie alle testimonianze delle generazioni che si sono susseguite e che, ancora oggi, vivino e lavorano a Sanluri Stato”. Lo scopo? “Sensibilizzare le istituzioni affinché non venga dimenticato il sacrificio di quelle persone che hanno investito la loro vita per migliorare questo luogo e per essere presa in considerazione l’idea di fare investimenti per valorizzare le testimonianze del passato, ancora presenti e che possono offrire un’offerta turistica alternativa” specifica Meloni.

Il documentario potrà essere seguito sul web.