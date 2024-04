La statua di Maddalena sui monti di Desulo, dopo 80 anni l’abbraccio della sua comunità

La comunità abbraccia Maddalena, la povera bambina martire, strappata alla vita mentre si recava in campagna per portare il pranzo ai fratelli: posizionata la statua in suo ricordo, presente anche la sorella Basilia che, commossa, ha ricordato quel tragico evento che segnò per sempre la sua famiglia. Ha l’abito tradizionale sardo, quello con i colori che, da sempre, lo legano all’identità locale: è raffigurata in tutta la sua eleganza e fierezza, perché così deve essere ricordata, innanzi ai suoi tanto amati monti. Era il 5 luglio del 1945 quando un orco prese il suo corpo e la sua anima: prima abusò di lei e poi la condannò a morte, crudelmente. Il suo corpo venne ritrovato in mezzo all’erba, successivamente l’assassino venne identificato e catturato. Un evento che segnò drammaticamente la comunità, la sua famiglia che, affranta dal dolore, andò avanti senza mostrare più un sorriso ma solo il velo del lutto, profondo, per la piccola Maddalena Secci che non conobbe la gioia della vita sino in fondo. Le immagini suggestive della cerimonia avvenuta questa mattina, scatti realizzati da Alberto Zilaghe, racchiudono l’essenza del momento di raccoglimento.

“Precedentemente era già presente una statua dedicata sempre alla povera Maddalena Secci, ma le intemperie e il gelo l’avevano rovinata, distrutta, facendola cadere dal basamento. L’amministrazione comunale di Desulo ha voluto e commissionato quindi questa nuova statua” spiega Zilaghe.

“Era un dovere. Per ricordare quanto accaduto. Per non dimenticare” ha espresso il sindaco Giovanni Melis.

La scultura è stata realizzata dall’artista Pina Monne e benedetta dal parroco don Marco Floris.