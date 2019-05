“La statale 125 da Quartucciu a Burcei disseminata di rifiuti: nessuno interviene?”

Cumuli di rifiuti all’interno di bustoni neri abbandonati come nulla fosse sul ciglio della strada, in particolare sulla statale 125, in prossimità del bivio per Sant’Isidoro, ma non solo. Questo è il triste e vergognoso scenario che si trova di fronte chiunque transiti da queste parti. Addirittura anche lastre di eternit. La segnalazione corredata da foto arriva dal nostro lettore Stefano: “Discariche abusive che ormai assediano tutta l’area metropolitana. Orma la ss125 da Quartucciu a Burcei è disseminata di rifiuti che nessuno raccoglie, ho contattato più volte gli enti di competenza, che però non intervengono. Sembra assurdo”.