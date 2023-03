La star del web di Monserrato? È un insegnante di chimica e fisica

La star del web di Monserrato? È un insegnante di chimica, fisica, matematica e preparazione test a numero chiuso: 13 milioni di visualizzazioni per le sue lezioni online in cui spiega tecniche, formule e concetti in maniera semplice ma efficace. In un mondo considerato solo di trucco e apparenza, primeggia la cultura e la conoscenza che, spesso, non hanno il risalto mediatico di chi in mostra mette altre “curve” che niente hanno a che fare con quelle tecniche e ben delineate delle discipline scientifiche, ma che attirano ben altra platea di spettatori, ossia tutti coloro che hanno voglia di affermarsi con i giusti mezzi, quelli dello studio. Ed è così che Manuele Atzeni, 42 anni, residente a Selargius, ma di Monserrato, insegnante privato da oltre dieci anni, ha deciso di aprire un canale YouTube per soddisfare e integrare le sue lezioni, diventando in poco tempo uno tra i più seguiti in Italia. “Il mio percorso di studi è stato un pò particolare, sono passato da un istituto tecnico commerciale “F.Besta” ad iscrivermi nella facoltà di Chimica che mi ha portato alla laurea con il massimo dei voti, mi hanno appassionato da sempre le materie scientifiche, per questo motivo fino all’ultimo momento non sapevo quale facoltà scegliere tra Chimica, Matematica e Fisica; pensandoci ancora oggi la scelta di fare un istituto commerciale forse non era quella adatta a me, a parer mio tanti ragazzi che terminano la terza media non sono in grado di scegliere quello che effettivamente vorrebbero dal loro futuro, ma molte volte si sceglie il liceo in base ad altri fattori che possono essere quello delle amicizie o quello dei consigli dei genitori, che ci vogliono, ma molte volte non portano i ragazzi a scegliere quello che effettivamente desiderano”.

Un successo del tutto inaspettato per professor Atzeni che, tra i suoi seguaci, non ha solo studenti alle prese con i compiti in classe ed esami da preparare, bensì anche tanti nonni che aiutano i nipotini con numeri e formule. Un metodo di insegnamento che piace ed è funzionale e, per nulla faticoso per il docente: “Io ritengo che chi ha la fortuna di fare il lavoro che gli piace, come nel mio caso, è una gratificazione incalcolabile. Comunico quindi a tutti di seguire la propria passione affinché possano svolgere la professione che più desiderano”.

La passione nell’insegnamento e l’utilizzo di un linguaggio semplice in materie che semplici non sono, sono dunque il mix vincente: “Nelle materie scientifiche utilizzare un linguaggio scientifico molte volte non aiuta a capire al meglio un concetto, per questo nelle mie lezioni utilizzo dei concetti semplici e diretti”. Tanta la stima che Atzeni riceve anche dai suoi colleghi: “Da insegnante e ingegnere elettronico posso dire che è una vera eccellenza per Monserrato.