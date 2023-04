La stangata di Sant’Efisio a Cagliari, la giunta Truzzu aumenta i prezzi dei biglietti: 40 euro per un posto in tribuna

Quaranta euro nella tribuna centrale di via Roma e via via fino ai 20 euro per quella meno dispendiosa davanti alla stazione ferroviaria di piazza Matteotti. Sono le tariffe fissate dalla giunta Truzzu per la 367esima sagra di Sant’Efisio. Un aumento rispetto allo scorso anno quando i prezzi variavano da un massimo di 35 a un minimo di 15. Il Comune conta di ricavare dalla vendita dei ticket circa 63 mila euro.

I soldi devono coprire i costi dell’installazione delle tribune stesse e l’esecutivo “tenuto conto degli aumenti dei prezzi intervenuti negli anni e in particolare nell’ultimo” ha deciso di far salire il prezzo di 5 euro.

Così costerà 40 euro assistere alla sagra seduti nella tribuna coperta di via Roma a un lato dell’accesso al Palazzo Civico (tribuna 6 184 posti a sedere), 35 euro gli spazi delle tribune coperte di via Roma lato Palazzo Vivanet (tribuna 1) e in via Roma fronte Palazzo Civico (tribuna 4, in tutto 791 posti). C’è poi la tribuna coperta con la pedana riservata alle persone con disabilità motorie sempre di via Roma di fronte al Palazzo Vivanet (tribuna 3, 194 posti di cui 30 nella pedana). In questo caso l’accesso sarà consentito con unico biglietto alla persona con disabilità motoria e al proprio accompagnatore. Saranno pertanto venduti circa 30 titoli di ingresso per i soggetti con disabilità motorie, che potranno accedere altrettanti accompagnatori e 134 biglietti ordinari.

Trenta euro per il biglietto della tribuna coperta di fronte al largo Carlo Felice (tribuna 5) all’incrocio nello spazio tra i due semafori di via Roma (392 posti). Venti euro per la tribuna coperta dislocata in piazza Matteotti davanti alla stazione ferroviaria (tribuna 2, 538 posti a sedere).