La sporcizia al Poetto, a due passi dalla spiaggia: “Stiamo distruggendo la nostra bellissima terra”

La sporcizia al Poetto, a due passi dalla spiaggia: “Ecco come rovinano il nostro fronte del mare”. Il VIDEO DENUNCIA realizzato questa mattina dal nostro lettore Alessandro Arba: “Oggi passeggiando per il Poetto di Quartu subito dopo il fronte mare, lato parcheggi ho visto un “immondezzaio”, ovunque carta, bottiglie, plastica. Bisogna protestare per cercare di sensibilizzare i cittadini e far in modo che i politici prendano provvedimenti per preservare la nostra “unica” ricchezza. Stiamo distruggendo la nostra bellissima terra”, commenta. Immagini che davvero parlano da sole.