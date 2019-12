La spesa arriva in ritardo? Non paghi la consegna. Ricevila anche entro due ore

#SPESA a #DOMICILIO a CAGLIARI, Quartu e tutta l'Area Metropolitana! Ordina ora su www.Spesati.itLa consegna costa anche 3,5 Euro nel cagliaritano ed è #GRATIS per spese di almeno 100 Euro, per qualsiasi importo se disabili (+60%) o over 65 anni. Scegli tu l'orario, anche entro due ore. Spesa minima 19 Euro.#RILASSATI alla #spesa pensiamo noi! Ordina ora: www.spesati.it#cagliari #quartu #areametropolitana

Ordina la spesa a domicilio su Spesati.it o al numero 0707968318, chiedi di riceverla entro Sabato 7 Dicembre 2019 e, se arriverà in ritardo, non pagherai la consegna. Il popolare supermercato online sardo lancia la sua nuova iniziativa, volta ad evidenziare la puntualità e la qualità del servizio offerto alla sua clientela.

Richiedere la spesa a domicilio è semplicissimo, basta accedere al sito www.spesati.it e aggiungere al carrello i prodotti desiderati, navigando tra migliaia di referenze e decine di offerte incredibili. Una volta terminato il carrello, basterà controllare il riepilogo e, procedendo, il sistema consentirà di accedere o registrarsi. In pochi secondi, potrete scegliere orario e data di consegna (anche entro due ore), come pagare (online o alla consegna, con carte o contanti) e dove riceverla. Potrete inoltre segnalare eventuali specifiche necessità o prodotti non trovati sul sito, i preparatori di Spesati tenteranno di soddisfare ogni vostra richiesta.

Il costo della consegna parte da 3,5 euro e in svariate località (Olbia, Cagliari, Quartu, Selargius, Sestu, Quartucciu, Elmas), sopra i 100 euro di spesa, è gratuita: per qualsiasi importo, in caso di disabilità o anzianità. Le aree servite, anche entro due ore, sono la provincia di Olbia e di Cagliari.

Spesati.it è un supermercato online, di proprietà di Spesati SRL, nato a Olbia il 23 Gennaio 2017. Nei primi 30 mesi di start up si è affermato come leader del settore in Sardegna, dove conta oggi oltre 5.000 clienti e decine di giovanissimi collaboratori. Recentemente ha effettuato il primo test di scalabilità del business con l’apertura del servizio di consegna, anche entro due ore, nel mercato della provincia di Cagliari.