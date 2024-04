La sfida a Cagliari, vince chi usa i mezzi ecologici: in palio due biciclette e un monopattino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Prende il via oggi la PUMS Cagliari Challenge, un’iniziativa lanciata dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito del proprio Piano per la Mobilità Sostenibile per incentivare i cittadini del territorio a muoversi a piedi, in bicicletta, in monopattino, con i mezzi pubblici o attraverso lo sharing.

Alla sfida della mobilità sostenibile, che si svolgerà dal 2 aprile al 6 maggio 2024, possono prendere parte tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per partecipare è necessario scaricare l’applicazione MUV Game e iscriversi alla PUMS Cagliari Challenge. Ogni spostamento con modalità a basso impatto deve essere inserito nella app al fine di accumulare più punti possibile nel corso del mese, al termine del quale saranno estratti tre vincitori. In palio una bicicletta elettrica, una bicicletta muscolare e un monopattino elettrico.

L’iniziativa nasce con l’intento di stimolare i cittadini metropolitani a una fruizione più attiva dei propri spazi urbani attraverso modalità che favoriscano nel contempo l’attività fisica e la salvaguardia dell’ambiente, in continuità con il percorso di coinvolgimento della cittadinanza che ha caratterizzato tutto il processo di definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. La grafica utilizzata per promuove la sfida è ispirata ai colori dell’Agenda 2030 dell’ONU.