La settimana maledetta del Cagliari: i rossoblù perdono in casa con il Torino

Il Cagliari chiude la settimana maledetta, iniziata con la morte di Gigi Riva, con l’ennesima sconfitta. In una Unipol Domus che ha tributato applausi, coreografie e cori a “Rombo di Tuono”, il Torino vince 2-1. Mister Ranieri mette in campo una formazione cervellotica, e la partita é subito in salita. Sulemana si infortuna dopo dieci minuti e viene sareste da Prati. Tredici minuti più tardi il vantaggio granata: Bellanova confeziona l’assist perfetto per Zapata, che insacca. Scuffet fa due parate degne di nota, ma al 48esimo Ricci firma il raddoppio per il Torino.

Ranieri cerca di fare l’impossibile per invertire la rotta, in una serata che diventa triste anche per il risultato in campo. Entrano Viola e Pavoletti, Jankto e Hatzidiakos non escono dagli spogliatoi. Viola al minuto trentadue fa un gol di sinistro che sa di magico, ma non basta. Lapadula al novantaseiesimo minuto si mangia il gol del pareggio, poi cala la notte alla Unipol Domus. E il buio avvolge ancora di più la settimana più nera del Cagliari, fermo e immobile non solo sul campo ma anche, purtroppo, in classifica.