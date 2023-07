La scuola di inglese Academy festeggia il termine di un anno ricco di successi

Sono passati tre anni da quando abbiamo iniziato questo percorso come Academy e dobbiamo ammettere che è stato un cammino che ci ha regalato delle emozioni straordinarie. Tutto ciò è stato reso possibile solo grazie a voi, i veri protagonisti di questa incredibile avventura. Ma diamo uno sguardo al futuro e vediamo un altro anno scolastico alle porte che sarà senza dubbio ricco di tante novità, per offrirvi un’esperienza formativa sempre più completa e piacevole come segno di riconoscenza per la fiducia che avete riposto nei nostri confronti. Siamo inoltre felici di condividere con voi l’arrivo di 6 nuovi colleghi nel nostro staff, che si uniranno al nostro team del Front Office, del Laboratorio, della Sala Conversazione e degli Insegnanti. Insomma ormai tutto è pronto e vi confidiamo che per questo nuovo anno abbiamo tutte le intenzioni di superare noi stessi!!!

Non ci resta che augurarvi buone vacanze e vi salutiamo con l’immagine della nostra torta…una torta speciale con un numero importante che quest’anno ci rappresenta. Vi ricordiamo che tutte le attività riprenderanno il 4 settembre. Grazie, grazie e ancora grazie per la fiducia! — Academy | La scuola di inglese a Cagliari per adulti, ragazzi e bambini https://angloamericanacademy.it Sedi: Via Cavalcanti, 8 Cagliari – Via Ariosto, 8 Cagliari.