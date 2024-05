La scoperta archeologica a Cagliari: davanti al Comune spuntano le terme romane

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scoperta archeologica a Cagliari. Probabilmente si tratta di un entico impianto termale dell’età romana. Le vasche sono affiorate nel corso di uno scavo di un cantiere mandato avanti dall’amministrazione comunale in piazza De Gasperi.

“Qualche giorno fa, una caverna, scoperta in viale Cimitero a Cagliari, che non avrebbe “mostrato elementi che possano considerarsi di interesse storico o archeologico”, secondo Monica Stochino, Soprintendente ministeriale in materia di archeologia”, ha commentato l’ex consigliere comunale Marcello Polastri, “da qualche giorno però, quel che sta emergendo davanti a via Barone Rossi, parrebbe molto di più: un antico insediamento, con vasche e resti di mura in buono stato di conservazione. Eccone alcune, simili ad una vasca realizzata in laterizi e blocchi di roccia calcarea”.