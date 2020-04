La scelta di Ivan, chef di Monserrato: “Pronto a cucinare gratis nelle case di riposo”

È uno dei cuochi più famosi non solo nella “sua” Monserrato ma anche a Cagliari. Per anni ha lavorato in una struttura a 5 stelle a Villasimius, poi ha diretto un ristorante nel capoluogo sardo e ora, da circa un anno, lavora in un altro ristorante a Villasimius. Ivan Sanna, 36 anni, da qualche settimana non può più stare nel suo regno, la maxi cucina con pentole, padelle e piani di cottura: “Il mio titolare, ovviamente, per rispettare le nuove regole legate all’emergenza del Coronavirus, ha fermato tutto e ha già avviato le procedure per la cassa integrazione straordinaria”. Ma lui, di voler restare con le mani in mano, non ne ha proprio voglia. E ha lanciato un appello: “A tutti quelli che hanno conoscenze nel settore del volontariato, come mense, ospedali, case di cura, vorrei proporre il mio aiuto e mi rendo disponibile per sostituzioni del personale. Solo come volontario, tutto gratis”, precisa lo chef. “Vorrei deliziare i palati dei pazienti e dei malati che in questi giorni si trovano a vivere, magari, una situazione di tristezza e di sconforto a causa del virus”.

Lo chef, quindi, è pronto a portare tutta la sua pluridecennale esperienza nelle cucine di ospedali o case di riposo: “Voglio rendermi utile e far stare meglio le persone, sono pronto a rimboccarmi le maniche e a essere disponibile sino alla fine dell’emergenza. Chiamatemi pure al +393474860093”.