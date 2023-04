La Sassari-Alghero realizzata con parte dei soldi per la 554, allarme rosso: “È un grosso errore”

La Sassari-Alghero, e forse in parte anche la Sassari-Olbia, realizzate anche grazie ad un definanziamento per le tante opere di restyling e messa in sicurezza della Ss 554? L’idea c’è, a settembre 2022 l’aveva annunciata, come ricordato dai partiti di minoranza di Alghero ai primi di aprile e anche dal deputato sardo Silvio Lai, il presidente della Regione Christian Solinas. Il definanziamento di un tronco della Statale che abbraccia vari comuni del Cagliaritano è tornato d’attualità durante l’ultimo Consiglio comunale di Quartu. La terza città della Sardegna ha pronto il suo progetto: tre nuove rotatorie, marciapiedi e illuminazione. Ma se i soldi non dovessero più esserci per gli altri paesi dell’hinterland dove passa la Statale, allora tutto diventerebbe più complicato. O proprio inutile: “Dobbiamo approfondire la vicenda. Non riguarda la nostra parte della 554 dove, con grande fatica, stiamo riuscendo a tirare fuori dalla rianimazione il nostro progetto. La preoccupazione è però molto evidente, voglio parlarne con gli altri sindaci”, afferma il sindaco Graziano Milia. “C’è il rischio che tutti gli stanziamenti per la parte restante della Statale vengano definanziati e spostati sulla Sassari-Alghero e in parte sulla Sassari-Olbia”.

“Non amo molto le battaglie che assumono il piglio di battaglie campanilistiche ma credo che nell’assetto generale sarebbe un errore”, dice Milia. “Dobbiamo anche dire che ci sono le nostre ‘sorelle’ comunali che si attardano a dare autorizzazioni o comunicare i percorsi. Quando si perde troppo tempo i soldi vengono portati via. Chiederò al sindaco metropolitano Paolo Truzzu una verifica. Se rispondesse al vero non potremo tacere, a poco servirà sistemare la nostra parte se poi finiremo nell’imbuto più totale degli altri svincoli”.