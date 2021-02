La Sardegna sorride, l’indice Rt continua a scendere: è a 0,77, la zona bianca si avvicina

A 0,87 nella rilevazione di una settimana fa, in calo di 0,10 in quella di oggi. L’indice Rt della Sardegna è tra i più bassi di tutte le regioni italiane: 0,77. La quota 1, che farebbe scattare, combinando anche altri dati e fattori, la zona arancione, è decisamente distante. E per la zona bianca? Potrebbe essere realtà tra una settimana, ma bisogna che tutta una serie di parametri continuino a essere rispettati: il primo è l’incidenza dei casi di Coronavirus per centomila abitanti: non devono assolutamente superare quota cinquanta.

Con la zona bianca riaprirebbero a cena i ristoranti, ritornerebbero a essere operative piscine e palestre, oltre ai musei. Ma bisogna ancora aspettare. E, ovviamente, incrociare le dita: il virus deve ancora diminuire e bisogna evitare che arrivino eventuali varianti.