La Sardegna scompare dai radar del rischio Covid: e l’incidenza dei casi crolla in tutta Italia

Covid ancora in netto calo, con la Sardegna che scompare dai radar del rischio Covid. L’incidenza settimanale dei casi scende sotto 50 per 100mila abitanti, ed è pari a 48 nella settimana fra il 10 e il 16 febbraio rispetto a 52 della settimana precedente. L’indice Rt medio, indicatore della diffusione del virus calcolato sui casi sintomatici, è in leggero aumento ma sotto soglia epidemica pari a 0,85. Stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva al 1,6%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5% contro il 5,4% del 9 febbraio. Lo indica il monitoraggio Iss-Ministero salute.

Nessuna regione è classificata a rischio alto, nove sono a rischio moderato e dodici classificate a rischio basso: la Sardegna non compare fra nessuna di queste.