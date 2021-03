La Sardegna rischia di tornare in zona arancione da lunedì, Nieddu: “Siamo nelle mani di un algoritmo”

La Sardegna rischia di tornare in zona arancione da lunedì prossimo, a causa del leggero aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e dell’aumento del 2% nell’occupazione delle terapie intensive. Lo spiega l’agenzia Lapresse che ha intervistato l’assessore alla Sanità Nieddu: “A decidere le fasce è un algoritmo, basta una leggera sfasatura dei dati e può cambiare tutto, anche in una situazione positiva e sotto controllo come quella che viviamo in Sardegna”, dice l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. “Al momento, comunque, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali”, le parole di Nieddu.