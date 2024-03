Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna piange Linetta Serri: muore a 77 anni l’ex sindaca di Armungia, la più grande battagliera di sinistra nell’Isola. Tutti la ricordano non solo per essere stata prima cittadina e dieci anni in consiglio regionale sino al 1994, ma per la sua presenza in prima linea in tutte le manifestazioni a difesa dei lavoratori e in generale del mondo della sinistra sarda. Era stata anche presidente dell’Anci, i suoi interventi erano sempre coraggiosi e vibranti, politica di un’altra scuola, quella nata nei tempi di Berlinguer e del vecchio Pci. Una donna dal grande valore intellettuale, molto empatica con gli altri, sempre col sorriso sulle labbra e mai arrendevole. Con lei, ex sindaca del paese di Emilio Lussu, ci lascia una figura di primo piano.