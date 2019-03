La Sardegna piange Babacar, il fratello del Senegal che girava le feste con la sua bancarella

Di



sardegna

Addio a Babacar: era un fratello del Senegal che viveva in Sardegna da anni, dove era perfettamente integrato e amato da tutti.Così lo definisce l’Eco di Barbagia che lancia su Fb un appello per trovare i soldi per riportare la sua salma in patria, dai suoi familiari