La Sardegna piange altri 7 morti di Covid con oltre 3.000 nuovi positivi: giù le intensive, salgono i ricoveri

La Sardegna piange altri 7 morti e conta il doppio dei contagi in sole 24 ore. Nonostante la situazione stia migliorando un po’ ovunque, le condizioni dell’isola sono ancora piuttosto delicate, ed è necessario non abbassare la guardia e prestare ancora la massima attenzione. Oggi si registrano oggi 3018 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.434 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28, tre in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 409, 46 in più rispetto a ieri. 29.458 sono i casi di isolamento domiciliare, 1028 in più di ieri.

Si registrano 7 decessi: 2 donne di 77 e 85 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donna di 79 anni, residente nella provincia di Sassari; 1 donna di 80 anni, residente nella provincia di Oristano; 1 donna di 91 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 36 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari (affetta da grave patologia); 1 residente nella provincia di Nuoro.