La Sardegna con altre 7 regioni da rischio basso a moderato per il Covid

La Sardegna, con altre 7 regioni, passa da rischio basso a moderato per i contagi da covid. Emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Una novità sostanziale rispetto alla settimana scorsa, quando tutte le regioni erano classificate a rischio basso. Ora, invece, otto sono passate al moderato: oltre alla Sardegna, le province autonome di Trento e Bolzano, Abruzzo, Campania, Marche, Veneto e Sicilia.

La buona notizia è che non ci sono segnali di allarme dagli ospedali, perché nessuna regione supera la soglia critica né in terapia intensiva né in area medica. L’indice Rt nazionale è in leggera risalita, a 0,66 da 0,63. L’incidenza settimanale è di 11 casi ogni 100mila abitanti, una settimana fa era a 9.