La Sardegna anche quest’anno fa il pieno di Bandiere Blu: 14 con una new entry

Le Bandiere Blu 2019 sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE)ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici e presentate questa mattina,alla presenza dei sindaci, nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma presso la sede del CNR,trentatreesima edizione.

In Sardegna 14 località e un nuovo ingresso: la spiaggia di Maladroxia nell’Isola di Sant’Antioco. Le altre località sono a Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Santa Teresa Gallura, La Maddalena, Palau, Castelsardo, Sorso, Porto Ferro, Torre Grande, Tortolì, Bari Sardo, Poetto di Quartu Sant’Elena, Teulada e infine la spiaggia di Maladroxia sull’isola di Sant’Antioco.

In totale sono 183 località rivierasche e 72 approdi turistici potranno fregiarsi, in questa trentatreesima edizione, del riconoscimento Bandiera Blu 2019. 183 Comuni italiani, per complessive 385 spiagge, corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale.