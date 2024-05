La sanità allo sfascio in Sardegna osservata speciale: il governo pensa a un commissario

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La sanità in Sardegna è allo sfascio totale, come i cittadini possono verificare quotidianamente sulla loro pelle: liste d’attesa infinite, pronto soccorso intasati, ospedali inefficienti, medici a singhiozzo. Nessuna novità, purtroppo: chi può permetterselo, si cura pagando, chi non può rinuncia a curarsi.

Ma il disastro in cui è precipitata la sanità sarda, il buco nero che nonostante divori risorse non restituisce servizi, ha ora un altro risvolto: le Asl non trasmettono i bilanci all’Agenas da due anni. In pratica, sono fantasmi amministrativi, come ha più volte denunciato la presidente Todde. La conseguenza è presto detta: c’è il rischio concreto, un auspicio per qualcuno i modo da mettere finalmente ordine, che arrivi un commissario da Roma, inviato dal ministero dell’Economia, per provare a salvare la situazione ormai disperata, ridotta allo stremo dal combinato disposto di incapacità e indolenza del governo sardista-leghista di Christian Solinas e dei suoi assessori.