La sagra delle Pesche di San Sperate ha vinto in finale: è la migliore in assoluto in Italia

La sagra delle Pesche di San Sperate ha vinto: è la migliore in assoluto in Italia. Un risultato straordinario, quello raggiunto da un paese fantastico e la sua frutta meravigliosa. La finalissima ha avuto l’esito da tutti sperato, per la gioia del sindaco Enrico Collu. L’annuncio ufficiale è arrivato su Fb dalle Fiere Sagre Italiane: “SAGRA DELLE PESCHE di San Sperate (SU)

vince contro

SAGRA DEI FICHI SECCHI di Miglionico (MT)

7.921 a 6.482 voti

e si aggiudica il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA 2019