La ruota panoramica al porto divide Cagliari, Truzzu: “Il centrosinistra portava eventi da sagra paesana”. Cagliari si divide sulla nuova ruota panoramica al porto, sul caso interviene il sindaco Paolo Truzzu: “La ruota panoramica in Porto a Cagliari è una scelta dell’Autorità di Sistema Portuale, appoggiata dal Comune e pagata da un privato. Può piacere o meno. Attirerà visitatori o no? Non lo so. Vedremo.Ma perché farne una questione di battaglia politica? A una certa sinistra cittadina, con il ditino sempre puntato, che in passato in via Roma ha portato eventi da sagra paesana, vorrei dire di farsene una ragione. La ruota gira”, le parole del sindaco Truzzu oggi su Fb.