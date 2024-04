La ruota di Cagliari porta bene, grosse vincite del Lotto in Sardegna: 14mila euro a Sarroch

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Festa grande a Olbia, in provincia di Sassari, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di sabato 13 aprile, come riporta Agipronews, vinti 23750 euro in seguito ai numeri 7-10-30 sulla ruota di Cagliari. Un terno, quindi, non tra i più ricchi ma che fa comunque felici vari famiglie isolane.

Da segnalare anche una vincita da 14mila euro a Sarroch, in provincia di Cagliari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 382 milioni da inizio anno.