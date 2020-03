La Roma supera il Cagliari con un rocambolesco 4 a 3: rivoluzione Maran, ma arriva un’altra sconfitta rossoblù

NAUFRAGIO KALARITANO

La Roma supera il Cagliari con un rocambolesco 4 a 3- di Gigi Garau

La paura del coronavirus non distoglie i tifosi sardi dalla Sardegna Arena, loro ci sono, presenti, calorosi e affezionati come sempre, la squadra no, ancora vittima di insicurezze e imprecisioni, schierata per questa gara in versione inedita, con una difesa che escluso Olsen, ha presentato notevoli limiti nell’arginare le folate offensive della Roma, anche se spesso, le stesse azioni offensive sono nate da errori abbastanza banali dei giocatori rossoblù. Ormai la squadra di Maran non vince da 11 giornate e la classifica comincia a farsi preoccupante, il ritiro prima della partita di Verona (non disputata) e quello prima di questa gara, non sono serviti ad eliminare le amnesie che nel gioco dei rossoblù compaiono sempre con maggior frequenza. Tutto questo non deve oscurare i meriti della Roma e la volontà di alcuni giocatori cagliaritani, di volere a tutti i costi riequilibrare la gara. Non sappiamo cosa sia accaduto al meraviglioso giocatolo nelle mani di Maran, sicuramente assistiamo ad una pericolosa involuzione nel gioco e nella mentalità e intanto si pensa alla prossima gara in casa della Spal (non ci sarà Joao Pedro squalificato), quella che ormai è diventata una diretta concorrente per la salvezza. Riprende il campionato del Cagliari, fermato dall’impegno di Verona per il noto problema Coronavirus, la squadra di Maran rivede le luci della Sardegna Arena e alle 18 sfida la Roma degli ex Nainggolan, Olsen e Pellegrini (tutti e tre in campo). Assente Nandez per squalifica e Ceppitelli per infortunio, Maran pensa a nuove soluzioni e schiera nuovamente Olsen in porta, Cacciatore, Pisacane, Klavan e Pellegrini sulla linea difensiva, Oliva (preferito a Cigarini) davanti alla difesa, Rog sulla zona sinistra del centro campo, Ionita a destra e Nainggolan dietro le punte che oggi sono Joao Pedro e Paloschi. La Roma risponde con Lopez, Peres, Smalling, Fazio, Gonzalo Villar, Cristante, Under, Mxit’aryan, Kluivert, Kalinic. Arbitro della gara è il Sig. Di Bello di Brindisi, la serata è leggermente nuvolosa e la temperatura è di 17°, gli spalti della Sardegna Arena sono gremiti, ma vediamo la cronaca della gara: Primo tempo: La Roma parte subito a razzo e cerca il predominio sulla sua fascia destra, già al 4’ Olsen deve deviare con un grande intervento una conclusione di Mxit’aryan, al 7’ è sempre il portiere cagliaritano a salvare in angolo su conclusione di Kalinic, due minuti dopo è hunder a calciare potente e Olsen che devia sulla traversa, al 13’ altra parata di Olsen su conclusione ravvicinata di Bruno Peres. Al 28’ primo tiro in porta del Cagliari, lo esegue Pellegrini e Lopez respinge. Due minuti dopo, Cagliari in vantaggio con Joao Pedro, lesto a sfruttare un lungo lancio di Oliva ed effettuare un pallonetto con palla alle spalle di Lopez. Un minuto dopo la Roma pareggia, svarione difensivo di Pellegrini che di stinco serve Kalinic che dall’area piccola insacca di testa.

Al 34’ primo giallo della partita, a farne le spese è Joao Pedro che essendo diffidato salterà la prossima gara con la Spal. Al 41’ Kalinic raddoppia, ancora su un’incertezza della difesa cagliaritana, doppietta per il Croato che non segnava da quasi due anni. Di Bello al 45’ manda tutti negli spogliatoi, primo tempo di sofferenza per i Cagliari che ha mostrato limiti paurosi in difesa e grande difficoltà a centro campo, se il risultato si limita a 2 a 1 per la Roma, lo si deve ad Olsen che ha fermato gli attaccanti avversari almeno in cinque occasioni. Il pubblico della Sardegna Arena rumoreggia, la prestazione del Cagliari, finora è stata mediocre. Secondo Tempo: Inizia il secondo tempo senza sostituzioni nelle due formazioni, Maran sposta Ionita sulla sinistra e Rog a destra, intanto dalla curva nord si alza forte l’urlo “Roberto vive!” dedicato ad un giovane tifoso di Assemini scomparso ieri. Al 5’ altro svarione difensivo dei rossoblù che innescano Kuivert che con un gran tiro colpisce la traversa. Al 7’ è Ionita a divorarsi l’occasione del pareggio, facendosi anticipare ad un passo dalla porta, al 9’ cartellino giallo per Villar che con un intervento scomposto stende Nainggolan, il Cagliari non riesce a impostare azioni degne di questo nome e spesso si complica la vita in difesa con giocate leziose e sbagliate. Nainggolan irriconoscibile, perde una notevole quantità di palloni in mezzo al campo. Al 17’ Nainggolan ci prova da fuori area, gran tiro ma Lopez blocca sicuro. Un minuto dopo Kluivert porta a 3 i goal della Roma, due passaggi e l’attaccante della Roma si trova solo davanti a Olsen e lo infila sull’angolino sinistro. Nella pausa del goal Maran effettua un doppio cambio: dentro Simeone e Gaston Pereiro e fuori Paloschi e Ionita. Dagli spalti piovono fischi, il pubblico cagliaritano non gradisce l’atteggiamento della squadra e le scelte di Maran, al 23’ giallo anche per Simeone che appena entrato commette un fallo ingenuo su un avversario.

Al 29’ Gaston Pereiro fa esplodere la Sardegna Arena con il suo gesto classico, controllo di destro e tiro di sinistro che s’infila nell’angolo basso della porta difesa da Lopez. La Roma effettua un cambio fuori Under e dentro Perez, un minuto dopo è ancora Kluivert ad avere una ghiotta occasione, il suo tiro viene bloccato da Olsen in due tempi. Al 32’ giallo per Kluivert e due minuti dopo ammonito anche Pellegrini. Al 35’ la Roma si porta sul 4 a 2, Kolarov con una punizione dalla fascia sinistra del Cagliari, conclude direttamente in rete. Di Bello consulta il VAR e aspetta prima di assegnare il goal che alla fine viene assegnato, Roma nuovamente avanti di due goal. Al 39’ altro cambio per la Roma, esce Kluivert ed entra Santon, al 43’ calcio di rigore per il Cagliari, in un primo moment Di Bello aveva lasciato correre, poi dopo aver consultato il VAR, assegna la massima punizione al Cagliari, batte Joao Pedro che calcia male e Lopez respinge, sulla respinta lo stesso Joao insacca di testa, Cagliari 3 Roma 4. Al 44’ Maran manda in campo Ragatzu al posto di Rog, intanto Di Bello concede 6 minuti di recupero, Cagliari in apnea. Il pubblico cerca di incoraggiare i rossoblù, la Roma cerca di far trascorrere il tempo e intanto anche Lopez si becca il cartellino giallo, all’ultimo minuto Santon e Ragatzu si prendono un cartellino giallo ciascuno, finale spezzettato e confuso che porta la Roma dritta dritta alla vittoria, finisce così una partita che i giallo rossi si sono aggiudicati con merito, soprattutto per la grinta e la determinazione mostrata nella prima frazione di gioco. Buio pesto in casa Cagliari, la squadra di Maran non riesce più a trovare i meccanismi necessari per sviluppare trame di gioco in grado di mettere in difficoltà gli avversari. La doppietta di Joao Pedro non serve ad alleviare il malessere di una squadra che ha smarrito sicurezza e fisicità. Un riconoscimento bisogna darlo a Olsen, autore di parate strepitose e oggi anche a Gaston Pereiro che ha siglato la sua prima marcatura in rossoblù.