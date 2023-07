La risposta giusta è sempre la ‘A’: annullato il concorso per docenti all’Università di Cagliari

E’ stata rinviata dall’università di Cagliari la prova scritta per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di ausilio didattico agli alunni disabili per l’anno 2023-24. La prova era in programma oggi, ma dopo la segnalazione di un docente, il professore di linguistica dell’ateneo cagliaritano, Massimo Arcangeli, è stata rinviata: si è scoperto, infatti, che delle 60 domande a risposta multipla (cinque opzioni) quella giusta era sempre la prima. L’università, visto il rischio altissimo di ricorsi, ha annullato il test e deciso di rinviare il concorso, chiedendo conto di quanto accaduto alla società che ha preparato i test.