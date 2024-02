La Rassegna “Una Cagliari da Favola” continua ad incantare il Teatro Doglio

Si aprono lunedì le vendite per il terzo appuntamento con “Una Famiglia di Incanto”, in programma domenica 25 febbraio alle ore 15:30 uno spettacolo divertente, adatto ai bambini dai 3 anni in su, che celebra l’amore e i legami familiari e che già sabato scorso è riuscito a stregare gli oltre 1.000 spettatori del Teatro Doglio. Protagonista dello spettacolo è Mirabel, l’unica componente della famiglia a non possedere un dono speciale e che riuscirà, grazie alla sua “normalità”, a scongiurare la strana maledizione che si sta abbattendo sulla sua casa. Sabato 24 febbraio alle ore 15:30 e alle ore 18:30 l’appuntamento sarà con un altro grande capolavoro: “INSIDE and OUT of me”. Una performance, anche questa adatta ai bambini a partire dai tre anni, che farà sorridere e commuovere grandi e piccini attraverso la storia di Riley, una ragazza di 11 anni le cui emozioni cominceranno ad andare in tilt quando sarà costretta a cambiare città. Un racconto che, come sempre, non mancherà di farci riflettere su quanto si possa diventare vulnerabili nel momento in cui le emozioni prendono il sopravvento. “Una Famiglia di Incanto” e “INSIDE and OUT of me” sono gli ultimi due spettacoli della rassegna “Una Cagliari da Favola” lanciata lo scorso autunno grazie all’importante collaborazione di Teatro Doglio con Pietro Clementi e la sua compagnia “Un Teatro da Favola”, che sin dalla sua nascita 7 anni fa, ha rivoluzionato l’offerta di spettacoli rivolti alle famiglie con i suoi show a doppia lettura, capaci di catturare l’attenzione di un pubblico di tutte le età.

Il grande successo ottenuto a Roma e Milano con il sold out di tutti gli spettacoli andati in scena da Ottobre 2022 ad Aprile 2023 è stato riconfermato anche a Cagliari dove le performance de “La famiglia Transylvania”, “Il Cattivo Grinch che odiava il Natale” e “Una famiglia di INCANTO” hanno registrato un record di presenze con circa 3.000 spettatori. Una collaborazione molto positiva, dunque, quella tra il Teatro Doglio e la compagnia “Un Teatro da Favola”, già al lavoro per lanciare il prossimo ottobre un palinsesto ancora più ricco ed entusiasmante. Le vendite per “INSIDE and OUT of me” sono già aperte, mentre i biglietti per “Una Famiglia di Incanto” saranno disponibili nei canali di Box Office, sul sito e in tutti i punti vendita a partire da lunedì alle ore 10. Inoltre, per tutti gli spettacoli dedicati alle famiglie, è disponibile il “Biglietto Family Galleria” con tariffe speciali per 2 adulti e 2 bambini, a partire da 72 euro.

Teatro Doglio

Teatro Doglio è un teatro che ha riaperto nel centro di Cagliari dopo oltre trent’anni di chiusura. In corrispondenza del civico 32 di via Logudoro l’Arcidiocesi di Cagliari commissionò la costruzione di un teatro negli anni sessanta. Il progetto, firmato dall’ing. Carlo Alberto Pellegrini Bettoli, fa parte di un complesso residenziale che rinunciò ad avere un cortile interno per ospitare il teatro. Nel 1983 lo spazio, rinominato Sala San Pio IX, fu chiuso per ragioni di sicurezza e dimenticato dalla città fino al 2018, quando fu riscoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio. Ribattezzata “Teatro Doglio”, la sala è stata ripensata come un centro polifunzionale che dal 2020 ha restituito a Cagliari un indirizzo importante per appuntamenti culturali di ampio respiro nazionale e internazionale.