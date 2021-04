La rabbia di Dante Sicbaldi: “Sì al coprifuoco alle 23, qualche partito non lo vuole? E allora facciamo la rivoluzione”

“Ho sentito la radio, Forza Italia presenta un emendamento per chiedere di allungare il coprifuoco alle 23 per aiutare i ristoratori ma il commentatore dice che c’è il secco no di Pd e 5 Stelle. Ma chi sono? Siete stati votati per fare qualcosa di più di un giro di giostra”. A dirlo, in un video che sta facendo il giro delle bacheche Facebook, è Dante Sicbaldi. A Villasimius, ma non solo, è conosciuto per essere uno degli storici imprenditori turistici, con la sua barca “Fiore di maggio” organizza escursioni quasi tutto l’anno. Anche quelle bloccate dal Covid, però. Sabato è intervenuto più volte sul palco di piazza dei Centomila, alla manifestazione delle magliette bianche: “Se qualcuno avanza una proposta più che ragionevole, sul coprifuoco, o facciamo la rivoluzione o ci bastonano. Chiedere il coprifuoco alle 23 vuol dire che chi va a cena può alzarsi dal tavolo, per tornare a casa, alle 22:30”.

E, sul “secco no” di alcuni partiti, Sicbaldi si infuria: “Ma chi siete per decidere sulla vita e sul lavoro delle persone? Mica siete lì per questo. Qua ci vuole una rivoluzione, sono sempre stato moderato, però mi sa che ci stiamo arrivando”.