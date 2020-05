La rabbia del sindaco di Atzara: “Le mascherine della Protezione Civile sembrano panni cattura polvere”

Duemila mascherine, ricevute dall’amministrazione comunale da parte della Protezione Civile, ma a quanto pare non gradite. Il motivo? Proprio il tipo di mascherine. Alessandro Corona, sindaco di Atzara, è furioso: “Il nucleo di Protezione civile di Atzara mi informa che la Protezione civile Regionale ha consegnato duemila di queste mascherine monovelo tipo “Montrasio”. I prodotti sono arrivati anche in confezioni non proprio igienicamente ottimali, Nessuna indicazione su cosa farne se non che sono destinate alla associazione”.

“Tuttavia, ad una analisi visiva risultano di scarsa fattura”, afferma. “Ho provato ad indossarle, come da foto. La procedura è assai complicata e la sensazione è quella di avere addosso un panno cattura polvere (che se comparato pare migliore). Risultano comunque utili per la pulizia degli occhiali come dice il buon De Luca”.