La rabbia dei medici specializzandi sardi: “Dove sono i nostri vaccini?”

La rabbia dei medici specializzandi: “Dove sono i nostri vaccini?”. Martedì protesteranno sotto il palazzo della Regione in via Roma. A Radio CASTEDDU, il presidente dell’associazione che li rappresenta, Francesco Piseddu che spiega: “Sono furioso assieme agli studenti e studentesse che da mesi aspettano la vaccinazione. Stiamo parlando di circa 300 specializzandi, in particolare quelli del primo anno della scuola di specializzazione, e 3 mila studenti: posso dire che il clima è molto teso perché delle promesse, che ci sono state fatte dall’assessore Nieddu ma, in generale, dalla Regione, ancora non abbiamo visto l’ombra dei vaccini.

I numeri degli studenti sono riferiti alla sola facoltà di Cagliari, ma il problema riguarda tutta l’isola. In tutte le altre regioni, come l’Emilia Romagna, Lazio e Campania, gli studenti di medicina sono già stati vaccinati o comunque in via di vaccinazione.

La Sardegna è l’ultima per dosi di vaccino nella percentuale di dosi somministrate in base alle dosi distribuite e, nonostante il ritardo nella consegna, a me sembra più che altro una scusa anche perché sono state fatte delle promesse molto chiare. Il nostro non è un semplice capriccio, gli studenti tirocinanti hanno bisogno di tornare in reparto e farlo nella massima sicurezza e noi, come associazione, abbiamo in programma per martedì 16 marzo un incontro alle 10 sotto il palazzo regionale di via Roma per protestare contro il ritardo delle vaccinazioni”.

