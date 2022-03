La protesta dei tir blocca 17 tonnellate di cozze e vongole dalla Sardegna: intero carico buttato

Non c’è stato niente da fare: gli autotrasportatori in sciopero hanno deciso che il carico non doveva passare e non è passato. E così una nota azienda sarda ha dovuto rinunciare a inviare sul continente 17 tonnellate di cozze e vongole sarde. E non solo: l’intero carico è stato buttato via, perché si tratta di merce estremamente delicata e deperibile, non più recuperabile nei giorni successivi. Un danno di centinaia di migliaia di euro per l’azienda, un episodio che fa capire molto chiaramente quanto la situazione sia esplosiva e come basti davvero poco a trasformare la battaglia contro il caro vita in una guerra fraticida. Il blocco delle merci ieri sera al porto di Porto Torres. “La giusta protesta degli autotrasportatori non può essere causa di danni di questo genere per le aziende sarde – denuncia l’azienda – Si tratta di una situazione molto spiacevole per l’intera economia sarda che sta subendo gravi danni”, sottolinea l’azienda.