La processione tra gli ulivastri secolari: a Villacidro la festa di San Sisinnio

Villacidro si prepara con i colori della festa per la processione nella suggestiva cornice degli olivastri secolari del parco di San Sisinnio,

Nutrita e varia anche la proposta di eventi ludici e culturali. Proseguono le celebrazioni dedicate a San Sisinnio, la cui Reliquia, giunta con la processione del venerdì, permarrà nel santuario campestre fino alla domenica. Oggi, dopo la celebrazione della messa, alle 18,30, nella chiesa campestre di San Sisinnio, si svolgerà una suggestiva processione locale, con il simulacro del santo trasportato tra gli olivastri secolari del parco di San Sisinnio.

Gli intrattenimenti civili si apriranno con l’attraente quanto poco convenzionale proposta di un concerto all’alba, con inizio alle 7 del mattino, sempre in località San Sisinnio: Polyphony of Stones. L’esibizione di Enzo Favata & Tenores di Bitti “Mialinu Pira”, farà da sfondo al paesaggio magico di San Sisinnio. Un concerto in cui le sonorità jazz del sassofonista si fonderanno con quelle del canto a tenore.

Alle 18 sarà possibile partecipare al Tour guidato “Sulle tracce di San Sisinnio: tra storia e leggende”, a cura di Roberta Carboni (per Info e prenotazioni: 348 522 3897). Nel tour si ripercorrono episodi storici e leggende legate a San Sisinnio. Non mancheranno i riferimenti al ritrovamento delle reliquie del Santo e al ruolo di “scaccia streghe” che ricoprì durante il periodo dell’Inquisizione spagnola. Dalla chiesa campestre il tour si snoderà per il centro storico del paese, toccando i luoghi simbolo della devozione popolare.

Contemporaneamente si svolgerà in via Nazionale, a Villacidro, la “Corrida di San Sisinnio”, manifestazione Podistica a cura dell’Asd Olympia Villacidro.

Alle 19, in località San Sisinnio saranno proposte tre diverse attività: il gioco per bambini e bambine (7-11 anni), “I custodi della grande Reliquia”, in ricordo della contesa della reliquia del Santo tra Serramanna e Villacidro; il “Battesimo della Sella” a cura del circolo ippico Dhionisia; e il Truccabimbi a cura di Fru Fru.

Alle 20,30 sarà proposto il primo torneo di murra sarda “Sa murra de Santu Sisinni”, gioco tradizionale caratterizzato da ritmo, abilità e velocità di ragionamento.

Alle 21,30 si terrà il concerto del gruppo etno-folk Sonadas.

Alle 22,30 seguirà un Dj Set con Luca T..

Annoverata dal 2022 tra i principali eventi identitari della Sardegna, da oltre quattro secoli, la Festa di San Sisinnio è celebrata dalla comunità villacidrese con un rito che mantiene intatti i suoi tratti distintivi.

Hanno collaborato all’organizzazione della Festa di San Sisinnio: Comune di Villacidro, Parrocchia di Santa Barbara, Comitato Parrocchiale San Sisinnio Martire, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Pro Loco Villacidro.