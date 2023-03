La primavera Horizon si preannuncia ricca di eventi

Horizon organizza, in collaborazione con Nestlè Purina, tre imperdibili giornate promozionali dedicate ai nostri amici a 4 zampe. Si partirà il 25 marzo con un evento dedicato ai nostri amati felini. I cani saranno invece i protagonisti degli eventi programmati per il 29 aprile e per il 24 giugno. Durante le giornate promozionali Purina Pro Plan, non mancheranno le promozioni speciali e i consigli personalizzati.

Per maggiori dettagli e per restare sempre aggiornati su news e promozioni, sarà sufficiente visitare i social network aziendali o collegarsi al sito www.horizonwh.com.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650 (nuovo ingresso fronte Ex S.S. 131). Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.